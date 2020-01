La ministre Andrée Laforest, aux commandes de la Sécurité publique pendant le congé de Geneviève Guilbault, assure que Québec est en contact avec le consulaire français à la suite de l’expédition de motoneige mortelle survenue hier soir au Lac-Saint-Jean.

«Le gouvernement est en contact depuis ce matin avec les autorités françaises et les familles seront avisées», a affirmé Andrée Laforest.

Une balade en motoneige a viré au drame mardi soir dans un secteur non balisé de Saint-Henri-de-Taillon, au Lac-Saint-Jean quand la glace d'une rivière a cédé sous le poids de plusieurs motoneiges dans un secteur non balisé: le guide québécois du groupe est décédé et cinq touristes français sont toujours portés disparus mercredi.

«Il faut retrouver les disparus le plus vite possible», a ajouté la ministre en assurant qu’aucun effort n’est ménagé.

La police et l'armée ont immédiatement été appelées en renfort mardi soir, avec l'aide d'un hélicoptère militaire. Elles ont retrouvé et secouru le guide de l'expédition, un Québécois de 42 ans qui était lui aussi tombé dans l'eau, mais l'homme est mort dans la nuit à l'hôpital.

Huit plongeurs de la Sûreté du Québec sont arrivés sur place en début de matinée mercredi pour participer aux recherches et tenter de retrouver d'éventuels survivants.

Les circonstances exactes du drame sont toujours inconnues.

Cet accident survient en pleine Semaine internationale de la sécurité à motoneige.

La ministre du Tourisme Caroline Proulx doit annoncer dans les prochains jours un encadrement pour les agences de tourisme et d’écotourisme.