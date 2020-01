L’anxiété de performance est largement répandue chez nos adolescents. Une réalité que Richard Martineau admet avoir peine à comprendre dans le Québec d'aujourd'hui.

«Je ne me ferai pas d’amis, mais... ils sont anxieux de quoi? On dit que c’est de l’anxiété de performance, mais on est au Québec. [...] Ce n’est pas un système d’éducation hyper exigeant, hyper performant», dit le chroniqueur.

Au contraire, le système d'éducation québécois fait tout en son possible pour favoriser la réussite des élèves plutôt que de leur mettre des obstacles, dit-il. Pour Martineau, la pression ne prend pas ses racines dans le système scolaire, mais plutôt dans les réseaux sociaux.

«Je ne veux pas paraître comme un vieux boomer qui blâme toujours les jeux vidéos et les médias sociaux, mais avec ça, tu es toujours dans l’œil des autres. Ces jeunes-là se sentent observés, ils veulent faire partie du groupe et se conformer», analyse-t-il.

Il convient que cette pression sociale n’existait pas lorsqu’il était lui-même adolescent.

«J’ai un fils de 11 ans qui est angoissé. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait que l’école, ça l’angoisse. Il fait partie de ces jeunes-là, raconte Martineau. Je n’arrive pas à comprendre, ça va être une génération anxieuse.»

