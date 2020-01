Devant la quantité de plus en plus importante de «scrap» qui nous est retournée par les pays comme les Philippines et la Malaisie, il est grand temps pour nos politiciens de se réveiller et de corriger le tir après des années de «lâcheté».

La Malaisie a annoncé mardi que le pays allait retourner 11 conteneurs de plastique au Canada, une décision qui fait suite à celles prises par la Chine, l’Inde et les Philippines de nous renvoyer nos matières recyclables de mauvaise qualité envoyées en grande quantité à l’autre bout du monde.

«Qu’est-ce qu’on va faire, on va trouver un pays encore plus pauvre pour passer notre scrap? J’espère que non», dit Mario Dumont.

Ces matières étaient envoyées dans des pays pauvres où la main-d’œuvre à bon marché triait à nouveau les matériaux de moins bonne qualité. Certains craignaient même le travail des enfants.

«Si un pays riche comme le Canada n’est pas capable d’avoir les meilleures technologies pour prendre les plastiques, les trier, les réutiliser et les recycler, sommes-nous bien certains qu’un pays comme la Malaisie a les meilleures technologies pour la planète?», se questionne l’animateur.

C’est sans compter les milliers de kilomètres parcourus par bateau par ces conteneurs.

Toutes ces matières renvoyées plongent le pays dans une crise du recyclage sans pareil, et ce, pour plusieurs raisons. Des tonnes de plastique et de papier demeurent accumulées en attente d’être recyclées. Plusieurs matières contaminées n’ont plus aucune valeur et d’autres se retrouvent carrément aux sites d’enfouissement.

«C’est l’insulte suprême pour le citoyen qui prend la peine de trier les choses et de les mettre dans le bac bleu», souligne Mario Dumont.

Tout ça à cause de «l’incompétence crasse de nos gouvernements», s’insurge-t-il, accusant les élus de n’avoir pris aucune mesure pour permettre à l’industrie du recyclage d’être en santé. Par exemple, les gouvernements auraient dû obliger les producteurs à inclure un pourcentage de matières recyclées dans la fabrication de leurs produits.

«Si tu obliges de mettre un 25 % de matières recyclées, tu crées un marché, explique Mario Dumont. Les gens qui veulent embouteiller ou qui ont besoin de plastique vont devoir se trouver des fabricants de plastique recyclé.»

Mais en raison de la «lâcheté» des gouvernements en matière de recyclage, «on se rend compte, 20 ans plus tard, qu’une grande partie de ce qu’on a mis dans nos bacs bleus, on en a fait des ballots qui ne valaient pas grand-chose et on se fiait sur des pays du tiers monde pour traiter ça.»

«Ce qui nous réveille, c’est que des pays parmi les plus pauvres du monde nous disent qu’ils ne veulent plus de notre cochonnerie», évoque Mario Dumont.

Pour les politiciens qui veulent véritablement agir en matière d’environnement, voilà un dossier sur lequel des actions urgentes sont nécessaires.