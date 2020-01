La justice française accueille la demande d'appel de Louis Lagassé

L’ancien administrateur d’Hydro-Québec Louis Lagassé pourra faire appel de sa condamnation de trois ans de prison par un tribunal français.

M. Lagassé a été accusé en 2013 «d’abus de bien social, de banqueroute et de détournement de fonds» en France.

«Conscient qu'il poursuit le plus grand défi de sa vie, confiant et serein, Louis Lagassé est prêt pour la prochaine étape», a indiqué mercredi le principal intéressé dans un communiqué, en confirmant que la justice française avait reçu «favorablement» son appel.

Conformément aux dispositions des Codes de procédures civile et pénale de la République française, M. Lagassé continuera de jouir «à 100 %» de sa liberté et de tous ses droits.

Proche de l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, l’homme d’affaires de 72 ans et notaire à Sherbrooke dit ne plus accorder d’entrevue ni commenter sa cause «jusqu’à nouvel ordre».