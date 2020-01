Comme il est recommandé d’arrimer les lois sur l’aide médicale à mourir fédérale et provinciale, le gouvernement québécois se verra ultimement contraint de suivre la voie tracée par plusieurs jugements de tribunaux du pays qui ont déjà tracé la voie en la matière.

C’est notamment le cas pour l’ouverture aux gens souffrant de maladies mentales, comme le prévoit l’élargissement de la loi annoncé mardi par la ministre de la Santé Danielle McCann. Depuis, des voix se sont élevées, dont celle de Véronique Hivon, pour que l’ouverture fasse l’objet de consultations publiques plutôt que d’être envoyée directement dans la cour du Collège des médecins.

«Je ne suis pas contre l’inclusion de certaines maladies mentales, mais il faut avoir le débat et vider la question», souligne l’analyste politique Antonine Yaccarini, qui regrette qu’on ait «garroché ça de façon très rapide» du côté du gouvernement.

Car l’accès à l’aide médicale à mourir doit absolument être considéré dans l’optique de l’accès aux soins de santé mentale, insiste-t-elle.

«Comment va-t-on savoir si on a tout fait pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies mentales?», demande-t-elle.

Les tribunaux ont parlé

Or, pour Emmanuelle Latraverse, le gouvernement du Québec est tributaire de la manière dont le fédéral légiférera. Cela dit, plusieurs jugements pavent déjà la voie pour cette loi.

«Toutes les règles au pays doivent se faire en vertu de l’arrêt Carter, qui est le fameux arrêt de la Cour suprême», rappelle-t-elle.

Ce jugement dicte que pour être admissible à l’aide médicale à mourir, un patient doit être adulte, apte à consentir, avoir une maladie grave et incurable et avoir des souffrances intolérables aux conditions irrémédiables.

«Dans l’arrêt Carter, la Cour suprême a spécifiquement étudié les questions psychiatriques et a jugé qu’il ne valait pas la peine de les exclure, note Emmanuelle Latraverse. Même chose dans le jugement Truchon-Gladu, où le tribunal écrit noir sur blanc que ni l’arrêt Carter ni la loi fédérale n’excluent les gens souffrant d’une condition psychiatrique.»

Même si on a tendance à l’oublier, poursuit l’analyste, ces jugements reposent sur l’élément essentiel de l’aptitude à consentir.

«Ce sont des médecins qui évaluent si quelqu’un est apte ou non. Quelqu’un qui est schizophrène, qui hallucine, qui est complètement déconnecté de la réalité, n’est pas apte à consentir.»

Cela ne disqualifie pas pour autant toutes les personnes souffrant de maladies mentales, comme en fait foi un autre jugement survenu en mai 2016, en Alberta. Une dame souffrant de trouble de conversion sévère (hystérie) avait alors obtenu gain de cause pour obtenir l’aide médicale à mourir après que la cour ait jugé que tous les critères d’admissibilité étaient remplis.

«À partir du moment où on a tous ces jugements-là qui guident très clairement ce qui est légal et permis au Canada, le gouvernement du Québec ne peut pas faire grand-chose et ne peut pas se mettre en travers de ça», analyse Emmanuelle Latraverse.