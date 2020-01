Première bande-annonce pour le film «Kaamelott»

«La patience est un plat qui se prépare à l'avance...» : Alexandre Astier, l'un des créateurs de «Kaamelott», la série culte qui a rencontré un grand succès entre 2005 et 2009, a annoncé mercredi que le premier opus de la version cinéma sortira «deux mois et demi plus tôt que prévu», soit le 29 juillet.

Réjouissant les nombreux fans de la série qui piaffent d’impatience, le réalisateur en a profité pour dévoiler sur Twitter le premier «teaser» de la saga cinématographique annoncée début 2019 et qui était programmée pour le 14 octobre prochain.

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Deux heures après diffusion, le message de Alexandre Astier a été retweeté près de 23 000 fois et engrangé déjà plus de 46 000 «likes».

Arthur, roi de Bretagne, Léodagan de Carmélide, Perceval de Galles, Karadoc de Vannes, Guenièvre et Lancelot du Lac reprendront du service sur grand écran plus de quinze ans après le premier épisode de cette série humoristique sur les Chevaliers de la Table ronde en quête du Graal.