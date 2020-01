Risquer de mettre le feu à cause d’un défi TikTok

Un nouveau défi mis de l’avant sur l’application TikTok préoccupe les services incendies.

Celui-ci consiste à brancher partiellement son chargeur à téléphone dans une prise murale, laissant une partie des embouts métalliques exposés, pour ensuite faire glisser une pièce de monnaie sur les broches pour faire des flammèches.

Les pompiers en appellent à la vigilance des individus, rappelant que le défi est extrêmement dangereux et pourrait causer un incendies.

«Ça ne prend pas grand-chose pour s’électrocuter et perdre la vie en jouant avec une prise murale», insiste Ed Bradley, chef du Plymouth Fire Department au Massachussetts.

Des pompiers de la caserne ont d’ailleurs dû se rendre dans une école secondaire de la région afin de déterminer si une prise posait un danger pour les étudiants.

«Deux étudiants avaient branché leur chargeur dans la prise et y ont déposé un sou après ce qui a fait court-circuiter la prise», explique M. Bradley.

Un incident similaire s’est produit dans une autre école secondaire où un étudiant fait maintenant face à des accusations pour avoir déclenché un incendie.

«L'électricité propulse le chargeur et la pièce. Ça fait en sorte que la pièce fond et ça pourrait facilement ricocher et vous atteindre dans le visage ou dans les yeux. Vous pourriez devenir aveugle et vos vêtements pourrait prendre feu», explique Ed Bradley.

Le chef pompier demande aux parents de discuter avec leur enfant de ces défis qui posent un risque pour la sécurité de tous.

«L’autre problème, c’est que ça peut endommager les fils électriques, créant un incendie dans le mur qu’on ne pourrait pas voir», note M. Bradley.

Les policiers ont pris en charge le dossier et enquête sur de possibles accusations qui pourraient être déposées contre l’étudiant.