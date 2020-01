Loin d’être un sympathisant de Jean Charest, Dimitri Soudas admet que les arguments apportés par l’ex-premier ministre dans son entrevue accordée mardi ont de quoi soulever des questions sur la suite de l’enquête à son endroit.

«Ça fait six ans qu’ils enquêtent, un moment donné il faut qu’on accouche d’une décision», mentionne l’analyste politique.

«Si je conseillais Jean Charest, je lui dirais de passer à l’offensive et de poursuivre l’UPAC pour des dommages. C’est ridicule», ajoute-t-il.

Or, Pierre Nantel rappelle que c’est Marc Bibeau lui-même qui a causé d’importants délais dans l’enquête Mâchurer. Surtout, l’UPAC peut difficilement mettre fin à l’enquête maintenant, après les requêtes de Jean Charest et du leader parlementaire du Parti libéral Marc Tanguay.

«J’ai souvent entendu des élus demander des enquêtes [...], mais d’entendre un leader parlementaire demander de mettre fin à une enquête, je trouve que ça n’a aucun bon sens dans une société libre et démocratique où on est supposé avoir une séparation entre le législatif et l’exécutif», s’insurge pour sa part Thomas Mulcair.

«Quand vous avez 12 personnes bien en vue dans la société qui ont à peu près exactement le même stratagème décrit dans ses moindres détails, ajoute-t-il, je pense que le commun des mortels serait assez choqué d’apprendre [qu’on met fin à l’enquête].»

Dimitri Soudas réplique que le citoyen Jean Charest a tous les droits de réclamer une conclusion à une enquête qui dure depuis six ans.

«N’importe quel citoyen peut dire “ça fait six ans que vous dites que vous enquêtez sur moi, si vous avez des preuves, poursuivez-moi, sinon mettez fin à ça”», dit-il.

