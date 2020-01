Un village balayé par l’écume de mer

Une vague d'écume de mer amenée par la tempête Gloria a balayé la ville de Tossa de Mar dans la région de la Catalogne, en Espagne montrent des images filmées par un témoin.

La mousse, causée par l'agitation de la matière organique dans l'eau de mer, s'est collée aux murs des bâtiments en engloutissant la ville côtière.

La puissante tempête Gloria a fouetté des parties de l'Espagne depuis dimanche dernier entraînant avec elle des vents violents, de fortes pluies et de la neige.

La tempête Gloria et ses pluies diluviennes ont fait au moins six morts en Espagne, selon un dernier bilan mercredi tandis que quatre personnes étaient toujours portées disparues.

Les deux dernières victimes ont été recensées dans la région d'Andalousie (sud). Selon la police, un agriculteur de 77 ans est mort mercredi, écrasé par l'effondrement d'une serre en raison de la grêle.

Le gouvernement régional a par ailleurs annoncé le décès d'une deuxième personne qui serait selon les médias, un sans-abri mort lundi d'hypothermie.

Un corps a par ailleurs été découvert mercredi dans une zone inondée de la province d'Alicante (sud-est), où un homme de 67 ans dont la voiture a été emportée par les eaux était recherché depuis lundi, selon une porte-parole de la Garde civile.

Depuis dimanche, l'est de l'Espagne est frappé par des pluies violentes, mais aussi des chutes de neige, des rafales de vent à 100 km/h et des vagues dépassant les 10 mètres de haut.

Les trois premières victimes de la tempête avaient été découvertes dimanche et lundi. Deux étaient décédées d'hypothermie, une autre avait été touchée à la tête par des tuiles ayant cédé sous le poids de la neige.

Le bilan pourrait encore grimper alors que quatre autres personnes sont portées disparues, selon les services d'urgence.

Trois personnes, dont un Britannique de 25 ans, ont disparu mardi, quand des vagues atteignaient 13,68 mètres en Catalogne et 14,77 mètres aux Baléares, un record dans cet archipel touristique, selon l'autorité portuaire espagnole.

Un Espagnol de 27 ans qui faisait du canyoning sur l'île de Majorque, est aussi recherché depuis lundi.

Par ailleurs, une femme est morte mercredi dans l'effondrement d'un édifice dans la province d'Alicante. Les causes du drame restent à établir, mais pourraient être liées aux fortes pluies, a indiqué une porte-parole de la Police nationale.

Gloria a violemment frappé les plages de l'est du pays - notamment à Barcelone - et causé d'importants dégâts.

L'une des zones les plus affectées a été le delta de l'Ebre, important parc naturel du sud de la Catalogne. Selon le collectif local de producteurs de riz, 3 000 hectares de rizières y ont été inondés. La mer y est entrée sur trois kilomètres, selon le service européen Copernicus, qui a diffusé deux images impressionnantes prises par satellite, où toute la superficie du Delta de l'Ebre disparaît sous les eaux.

Selon l'agence météorologique espagnole AEMET, la tempête a commencé à se calmer mercredi, même si les alertes jaune et orange ont été maintenues dans les régions de Catalogne et des Baléares.

L'Espagne a été surprise récemment par différents épisodes de pluies torrentielles d'une intensité rare. Sept personnes étaient mortes en septembre à cause de crues dans le sud-est et en 2018, 13 étaient décédées dans les intempéries à Majorque.

