Une collision sur l’autoroute 85 fait deux morts

Un grave accident est survenu sur l’autoroute 85 en direction nord à la hauteur du kilomètre 96 dans le secteur de Rivière-du-Loup vers 13h30 mercredi. La Sûreté du Québec confirme que deux personnes ont perdu la vie.

Selon les autorités, un des deux engins roulait à sens inverse sur l’autoroute et aurait percuté l’autre véhicule de plein fouet. La collision a été très violente selon Claude Doiron, de la SQ.

Un total de cinq personnes sont impliquées dans cet incident. Deux personnes, qui étaient à bord du même véhicule, ont perdu la vie et leur décès a été constaté sur place. On ne craint cependant pas pour la vie des occupants de la deuxième auto. Deux adultes ont été grièvement blessés et un enfant, qui se trouvait à l’arrière, s’en tire indemne.

Les pinces de désincarcération ont été nécessaires afin d’extirper certains des occupants, qui étaient prisonniers de leur véhicule.

Un reconstitutionniste en scène de collision a été appelé sur les lieux et les autorités ne sont pas en mesure de dévoiler la distance parcourue en sens inverse du véhicule fautif.

L’autoroute 85 était toujours fermée en milieu d’après-midi, mais une voie de contournement a été mise en place par la bretelle d’accès de la sortie 96.