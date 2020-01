Arrêté aux États-Unis après une cavale de 17 ans

L’un des dix criminels les plus recherchés au Québec, Parthasarthie Kapoor, a été arrêté le 20 janvier aux États-Unis après une cavale de plus de 17 ans.

L’homme qui a aujourd’hui 47 ans était visé par un mandat d’arrestation émis en 2003, en lien avec des accusations allant d'agression sexuelle à production et possession de pornographie juvénile.

Il est soupçonné d’avoir fait cinq victimes à Montréal de 1998 à 2003.

«Il ciblait de jeunes garçons de 7 à 14 ans et les attirait à son domicile pour ensuite se livrer à des agressions sexuelles. En 2003, lorsqu’il a appris qu’il faisait l’objet d’une enquête policière, Kapoor, un résident permanent canadien, a pris la fuite aux États-Unis. Des mandats d’arrestation pancanadienne et internationale ont alors été lancés contre le suspect afin qu’il puisse être ramené au pays», indique le communiqué du SPVM.

Il a été arrêté à l’aéroport de Newark alors qu’il tentait de quitter pour l’Inde, son pays d’origine. Il a comparu au New Jersey où il est actuellement détenu.

Les procédures visant à l’extrader au Canada sont en cours.

«L’arrestation de Parthasarthie Kapoor a été rendue possible grâce au travail conjoint de la Section des agressions sexuelles du SPVM, de la Gendarmerie royale du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada, du United States Marshals Service, du U.S. Customs and Border Protection et d’Interpol. Le U.S. Department of Justice’s Office of International Affairs of the Department’s Criminal Division et le U.S. Attorney’s Office for the District of New Jersey traitent actuellement les procédures d’extradition», ajoute le SPVM.