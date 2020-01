Démystifier la population musulmane de Montréal

La métropole sera le théâtre de plusieurs activités visant à mieux faire connaître sa population musulmane et à lutter contre certains préjugés, du 25 au 31 janvier.

Le coup d’envoi de deuxième édition de la Semaine de sensibilisation musulmane (SSM) a été donné jeudi à l’hôtel de ville de Montréal.

Plusieurs mosquées ouvriront leurs portes à la population pour l'occasion et diverses conférences sont aussi organisées.

Des commémorations de la tuerie de la mosquée de Québec en 2017 auront lieu le mercredi 29 janvier à la mairie de Montréal et à l’Université McGill.

«Nous vivons dans une société compréhensive, inclusive et ouverte sur le monde, et nous en sommes fiers. Toutefois, plusieurs personnes musulmanes sont encore trop souvent victimes d’intimidation et de propos haineux, notamment sur les médias sociaux», a affirmé Samira Laouni, membre du comité organisateur de la SSM.

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence tiendra un panel sur la prévention des actes haineux dans le contexte québécois le mardi 28 janvier.

Selon Statistique Canada, 90 % des quelque 300 000 musulmans du Québec habitent la grande région de Montréal.