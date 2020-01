La ministre Danielle McCann s’est peut-être rapidement ravisée en consentant à tenir une journée de consultation publique sur la question de l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies mentales sévères, l’erreur initiale représente un «cafouillage pitoyable» aux yeux de l’analyste politique Jonathan Trudeau.

• À lire aussi: Aide médicale à mourir et maladie psychiatrique: pourquoi avoir peur?

• À lire aussi: Québec consent à une journée de consultation publique

La question sensible de l’aide médicale à mourir a engendré tout un débat jeudi sur le plateau de «La Joute» entre Caroline St-Hilaire, Pierre Nantel et Jonathan Trudeau. Pour ce dernier, l’«improvisation» du gouvernement dans un dossier aussi sensible relève d’un «cafouillage» aussi grave, sinon plus, que ce qu’on a vu en immigration avec Simon Jolin-Barrette.

«Le problème, ce n’est pas que le gouvernement n’est pas capable de reculer et d’ajuster le tir, dit-il. Bravo, on va toujours le souligner. Le problème, c’est qu’on en arrive là.»

«Gouverner, ce n’est pas faire une sauce à spaghetti, ajoute-t-il. Ce n’est pas mettre un peu de sel, y goûter, mettre un petit peu de poivre, du poivre de cayenne. Un moment donné, il faut que tu sois capable d’arriver au bon résultat du premier coup.»

Caroline St-Hilaire refuse pour sa part de comparer l’erreur de la ministre à ce qui s’est produit dans le dossier de l’immigration et de la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

«Je trouve qu’on tombe dans l’excès, dit-elle. La grosse différence, c’est qu’à l’intérieur de 24 heures, elle a ajusté le tir. [...] Ça n’a pas pris François Legault pour réagir et rappeler sa ministre à l’ordre.»

Une position que partage Pierre Nantel, qui demeure cependant interloqué par l’inclusion de la bipolarité dans les troubles mentaux admissibles à l’aide médicale à mourir.

«Je connais des tas de gens dans mon milieu de travail qui ont vécu avec [la bipolarité]. Bien sûr c’est un enjeu, c’est une condition, mais de là à parler de fin de vie dans un cas de bipolarité. D’où, peut-être, la surprise généralisée.»

Chose certaine, parlons-en lors de consultations publiques, demande-t-il.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.