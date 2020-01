Candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon se classe désormais dans la catégorie des souverainistes «pressés», lui qui promet un référendum dans un premier mandat d’un gouvernement péquiste sous sa direction.

Même si celui qu’on appelle PSPP est «en phase» avec les orientations du Parti québécois, Caroline St-Hilaire juge que le candidat est «un peu pas mal déconnecté de la réalité».

«Quand tu es le troisième parti d’opposition, que tu n’as pas toi-même réussi à te faire élire ni dans une élection ni comme chef, de dire que tu vas réussir à convaincre la balance du Québec, je trouve ça, disons, prétentieux», évoque-t-elle.

La réalité, dit-elle, c’est que les Québécois ne sont actuellement pas intéressés par le projet d’un pays. «C’est un peu fatigant d’entendre des gens comme Paul St-Pierre Plamondon nous promettre des choses alors que les Québécois sont ailleurs», déplore-t-elle.

Jonathan Trudeau avoue être amusé par l’ambition de PSPP, mais juge que le Parti québécois commence sa course avec une prise contre lui en ne permettant pas un débat d’idée.

«Au Parti libéral, on a décidé de se magasiner une nouvelle voiture alors qu’au Parti québécois, on cherche quelqu’un à qui on va donner les clés du char. On a déjà décidé, dans le congrès d’orientation, ce serait quoi le carré de sable et il faut que tu entres dedans sinon on ne te veut pas», souligne-t-il.

Pour Pierre Nantel, le Parti québécois aurait tout avantage à doter le Québec d’une constitution.

«La constitution du Québec est une clé de voûte que tout le monde a comme sciemment ignorée pour des raisons que j’ignore», dit-il.

Mais pour ses deux collègues de «La Joute», jamais les Québécois ne s’intéresseront à cette question.

«La réalité, c’est que le Parti québécois a manqué le bateau à plusieurs reprises et que François Legault a réussi à bien lire la population du Québec», souligne Caroline St-Hilaire.

Pour elle, tant que le Parti québécois ne parviendra pas à convaincre les jeunes et les néo-québécois de la pertinence de l’indépendance, «la partie est perdue d’avance».

