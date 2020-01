Retour en service imminent du «F.-A.-Gauthier»

La Société des traversiers du Québec (STQ) vient d'annoncer que les tests en mer se déroulaient bien sur le tristement célèbre traversier «F.-A.-Gauthier» et que sa remise en service serait probablement annoncée dans les prochains jours.

Le PDG de la société d’État, Stéphane Lafaut, a aussi annoncé sur sa page Twitter qu’il serait de retour à Matane dans les prochains jours pour annoncer le retour en service du «F.-A.-Gauthier».

Après des travaux sur les propulseurs du navire, qui ont duré un an et coûté près de 22 millions $, la STQ a dû procéder à des réparations sur les moteurs du bateau.

Des spécialistes du fabricant General Electric ont été appelés en renfort à la fin du mois de décembre pour identifier le problème sur le traversier et procéder à la réparation. On ignore toujours la cause du bris et le coût des réparations des moteurs.

La STQ indique entrer maintenant dans la phase d’opérationnalisation et de préparation des équipages pour un éventuel retour en service du «F.-A.-Gauthier».

Le navire effectuait toujours des tests en mer jeudi.

Le «CTMA Vacancier», qui assure la desserte maritime depuis le début du mois, effectuera son dernier aller-retour samedi puisqu’il doit quitter pour reprendre la liaison avec les Îles-de-la-Madeleine.

La STQ confirme qu’il y aura un navire dimanche pour assurer le service. Le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie, était cependant incapable de confirmer si le «F.-A.-Gauthier» serait en service dimanche ou si le «Saaremaa 1» serait rapatrié de Trois-Rivières.

Le porte-parole de la STQ confirme également que les liaisons aériennes sont maintenues jusqu’au 31 janvier, et ce, même si le «F.-A.-Gauthier» reprend du service d’ici cette date.