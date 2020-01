Dominique Anglade est officiellement candidate, Alexandre Cusson lancera sa campagne ce dimanche, mais l’intérêt du public pour la course à la direction du Parti libéral du Québec demeure abyssal.

«Pour que ça lève, il faut arriver avec des idées, sortir un peu des sentiers battus», soulève l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, ce qui n’est absolument pas le cas actuellement, quoi qu’en dise Dominique Anglade.

En se rendant sur le site web de la candidate, on ne retrouve que des généralités comme de «réussir à bâtir une identité forte au Québec autour de la langue française» ou encore que «l’éducation est la clé de voûte de l’émancipation de notre société».

«Je ne me peux plus!», ironise Emmanuelle Latraverse.

Le Parti libéral doit absolument, pour que la course prenne un minimum de traction, proposer une alternative au nationalisme de François Legault. «Quand on va l’avoir, si jamais ça vient, là on va avoir une course intéressante», dit-elle.

«Ça, c’est si ça s’en vient, mais il n’y a aucune indication, même en regardant très loin sur le radar, que ça s’en vient», renchérit Thomas Mulcair.

Or, pour l’instant, «il n’y a personne qui a dit quelque chose que je n’ai pas entendu 1500 fois de la part d’un libéral québécois depuis des années», évoque Emmanuelle Latraverse.

«Ça fait des mois qu’on parle de cette course et on est encore dans la météo des appuis. Qui en a le plus et qui en a le moins? Ce n’est pas ça qui va permettre au Parti libéral de renaître de son état actuel. Ça prend des débats, des flammèches, du bling!»

