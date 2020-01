Calvin Harris change de nom !

La vedette de l'électro Calvin Harris a décidé d'utiliser un autre pseudonyme pour son travail dans la musique plus expérimentale.

Le producteur a sorti un nouvel EP sous le nom de Love Regenerator, intitulé Love Regenerator 1, sur lequel on peut retrouver les titres de techno Hypnagogic (I Can't Wait) et CP-1.

«Je voulais redécouvrir la manière que j'avais eu de commencer à produire de la musique il y a 22 ans, avant même de penser à comment elle serait perçue par les forces extérieures. Juste m'amuser, de l'expérimentation avec ce qui sonnait bien pour moi. Ces morceaux sont inspirés par la rave, les breaks, la techno, la house des débuts, la musique qui m'obsédait quand je grandissais.

En fait, j'ai tout fait pour qu'ils arrivent tout droit de 1991. Tous les synthés et les sons que j'ai utilisés arrivent de cette période», a-t-il expliqué dans un communiqué de presse qui accompagne la sortie.

Calvin Harris avait prévenu ses fans quelques heures plus tôt en changeant également son nom sur Twitter pour refléter sa nouvelle identité d'artiste !