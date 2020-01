Nébuleuse opération policière en Gaspésie

Une importante et mystérieuse opération policière est en cours à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, depuis jeudi, possiblement en lien avec une disparition.

Les policiers se sont avares de détails sur les détails de cette enquête, mais une scène de crime a été établie; mais impossible de savoir quel crime a été commis.

L’identité judiciaire est sur place et les policiers ratissent le secteur.

Encore plus nébuleux, les policiers ont passé une bonne partie de l’après-midi dans un autre secteur de Sainte-Anne-des-Monts, soit sur la 1re rue. L’endroit a été passé au peigne fin.

Selon un voisin rencontré, la résidence vérifiée vendredi avait été récemment vendue.

Les enquêteurs colligent de l’information et balisent le secteur. Il est possible que l’événement puisse être lié à une possible disparition, mais les forces de l’ordre refusent de dévoiler des détails pour ne pas nuire à l’enquête.

Est-ce que les deux scènes sont liées? Impossible de le dire pour le moment.

Selon des informations colligées par TVA Nouvelles auprès de gens résidants à proximité, l’événement pourrait remonter à lundi soir.

Une équipe de policiers de la Sûreté du Québec de Montréal se rendra sur les lieux au cours des prochaines heures.