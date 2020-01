Quatre centres de tri ferment, la crise du recyclage perdure

L'industrie du recyclage traverse une période plus que difficile. En point de presse vendredi après-midi, la Ville de Montréal a par ailleurs confirmé que quatre centres de tri appartenant au groupe TIRU vont bel et bien fermer leurs portes au Québec.

L’entreprise, qui compte deux centres de tri à Montréal, a subi d’importantes pertes financières au cours des dernières années.

Face à cette situation, la Ville de Montréal est en mode solution.

«Ils s'en vont, mais c'est à eux à le dire. Ils nous informés qu'ils vont quitter, mais ils ne nous ont pas dit quand. Il y a beaucoup de personnes qui ont démontré un certain intérêt» a indiqué Jean-François Parenteau, responsable de l’environnement à la Ville de Montréal.

Par voie de communiqué, le groupe TIRU a fait savoir que «le retournement brutal du marché mondial du papier recyclé constitue un coût considérable au groupe Rebuts Solides Canadiens (RSC) et ce, malgré les efforts consentis par certaines municipalités et la mise en place d’aides publiques.»

Karel Mayrand, du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, explique les nombreux défis auxquels notre province fait face en matière de recyclage.

«Les marchés se sont resserrés, refermés pour certains. Et on est pris, au Québec, notamment dans la grande région de Montréal, avec des matières récupérées recyclables, mais qui n'ont pas preneur» a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles.

En septembre dernier, le Bureau d'enquête de TVA Nouvelles publiait un reportage-choc: une infiltration dans un des pires centres de tri du Québec, situé à Châteauguay, sur la Rive-Sud de Montréal.

Le constat est tout simplement frappant: des lignes de tri contaminées, des objets de toutes sortes qui ne devraient pas se retrouver dans le bac bleu.

Le gouvernement provincial a quant à lui assuré que «des discussions ont immédiatement été entreprises entre le gouvernement du Québec, les municipalités et l’entreprise afin que ce retrait se fasse dans l’ordre, en assurant le maintien des activités de collecte et de tri et ainsi éviter l’enfouissement».

-Avec les informations d'Andy St-André