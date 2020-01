Agression armée au centre-ville de Montréal

Un homme d’environ 35 ans a été grièvement blessé en fin d’après-midi, samedi, à l’intérieur du Complexe Desjardins, dans le centre-ville de Montréal.

Selon des informations obtenues du Service de police de la Ville de Montréal, l’homme a été blessé au haut du corps à l’aide d’une arme blanche lors d’un conflit avec un autre homme «dans un couloir menant à une sortie d’un centre commercial situé à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain».

Le SPVM n’a pas nommé le centre commercial en question, mais l’Agence QMI a pu constater sur place qu’il s’agit du Complexe Desjardins.

La victime était étendue au sol et consciente à l’arrivée des premiers policiers sur les lieux, et a été rapidement conduite vers un centre hospitalier dans un état critique. Quelques heures après l’événement survenu peu après 17 h, son état s’était stabilisé et on ne craignait plus pour sa vie.

L’agresseur a été en mesure de prendre la fuite et était toujours recherché en soirée.

La police a ouvert une enquête sur cette agression armée, tentant notamment de déterminer la raison du conflit entre les deux hommes.