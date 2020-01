Déversement de l’équivalent de près de 500 000 bouteilles de vin

Des centaines de milliers de litres de vin rouge se sont déversés dans un vignoble de Californie.

Rodney Strong Vineyards a admis être à la source d’une fuite de 367 185 litres de vin, l’équivalent de près de 500 000 de bouteilles. L’incident est arrivé mercredi, alors qu’un réservoir aurait été mal fermé.

«Nous sommes très, très préoccupés par ce déversement et travaillons à protéger les cours d’eau du comté de Sonoma. Nous avons tenté de sauver le plus de vin possible», a indiqué le vignoble dans un communiqué. L’entreprise a annoncé qu’elle effectuerait une enquête interne et coopérait avec les autorités.

La majorité du liquide aurait été absorbé par la rivière Russe, qui coule non loin, avant d’atteindre l’océan Pacifique.

On ne rapporte aucune mort de poisson pour l’instant. L’acidité du vin pourrait néanmoins tuer certains insectes consommés par ceux-ci.

La SAQ vend le cabernet sauvignon de Rodney Strong au prix de 24,25$. Les pertes de l'entreprise en lien avec cette fuite pourraient se chiffrer en millions de dollars.