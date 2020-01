«Chinois» Salvail niait être un bandit

Coloré personnage du milieu interlope des années 1970-1980, Marcel « Chinois » Salvail, qui est décédé la semaine dernière, a passé sa vie à nier ses liens avec le crime organisé, dans les médias du Québec.

Celui qu’on surnommait malgré lui le « roi de Sorel » tenait toujours ce discours quand Le Journal de Montréal lui a parlé au printemps, alors que des rumeurs circulaient voulant que ses jours soient comptés, en raison d’un cancer de la prostate.

Photo d’archives

Jadis, il était entre autres soupçonné de tremper dans le prêt usuraire, le racket de la protection et l’extorsion. Malgré tous les efforts de la Sûreté du Québec dans cette affaire, il avait évité la prison.

« Je n’ai jamais enlevé personne. Je n’ai jamais prêté de l’argent avec intérêts, avait-il insisté, en avril. Jamais, jamais ! À part à mes compétiteurs, pour les aider. J’ai aidé un esti de paquet de monde... »

« Tu flashes, tu te promènes en corvette, pis ça fatigue bin du monde », avait-il justifié.

Malgré ses déboires avec la justice durant des années, « Chinois » Salvail n’a jamais cessé de clamer son innocence et même de se poser en victime.

Il est finalement mort mercredi, peu après minuit, dans une maison de soins palliatifs de Laval, à l’âge de 78 ans.

« Je suis loin d’être malade. Je boxe à 5 h tous les matins dans mon gymnase. Je travaille encore. Il me reste encore minimum 10 ans », avait-il juré en avril.

« Il m’engueulait »

Le Sorelois se méfiait particulièrement des journalistes. Il disait traîner une réputation injustifiée par leur faute.

« Chaque fois que je [leur] ai fait confiance, je me suis fait fourrer », nous avait confié celui qui aurait dirigé une soixantaine de commerces à travers la province.

« Disons qu’on n’avait pas la même image de “Chinois” Salvail, lui et moi, se remémore Michel Auger, qui a couvert l’actualité judiciaire pour Le Journal, de 1984 à 2006. Il avait la mèche courte. Il m’engueulait souvent à propos de mes articles. Il disait que ça nuisait à sa réputation d’homme d’affaires. »

Photo d'archives

Pourtant, le parcours de l’ex-promoteur de boxe, vendeur de voitures, de bijoux, et autres, était difficilement dissociable du monde interlope de l’époque, aux yeux de plusieurs, même s’il affirmait le contraire.

« Sa réputation de jeune boxeur fringant qui possédait plusieurs bars l’a aidé à se faire connaître et à rencontrer des gens influents », relate M. Auger.

Salvail avait notamment financé le retour du boxeur Robert Cléroux, en 1968.

Entre 1974 et 1979, « Chinois » a fait l’objet d’une vaste opération de la Commission d’enquête sur le crime organisé.

Saisie historique en Floride

À la suite de ses démêlés judiciaires ici, Salvail est allé se réfugier en Floride avec d’autres Québécois connus du crime organisé, loin de la loupe des autorités québécoises.

Il considérait Fort Lauderdale « comme le paradis », et y a ouvert le restaurant Le Starting Point, à Hollywood.

Salvail racontait qu’il n’y avait pas de pègre québécoise en Floride.

Pourtant en juillet 1983, les autorités américaines ont démantelé un réseau de trafiquants, la « filière canadienne-française », que « Chinois » dirigeait avec William O’Bront, jadis soupçonné d’être le grand argentier de la mafia montréalaise.

Cette enquête avait révélé qu’une trentaine d’individus, en majorité des malfrats québécois, avaient importé pour plusieurs dizaines de millions de dollars en drogues.

Cette saisie de cocaïne et d’autres comprimés chimiques a été qualifiée « d’une des plus importantes de l’histoire de la Floride », rapportait Le Journal à l’époque.

Un an plus tard, le tribunal a mis fin à la « belle vie » qu’O’Bront et Salvail menaient en Floride en les condamnant respectivement à 20 ans et 9 ans de prison.

« Chinois » disait apprécier son temps en détention à Miami, jusqu’au jour où le feu a été mis à sa cellule par des codétenus qui redoutaient qu’il soit devenu délateur. Ce qu’il avait d’ailleurs nié dans les médias.

« Salvail était reconnu pour être ratoureux, raconte Michel Auger. Il était capable de manœuvrer sans casser des jambes. »

Caractère bouillant

Le criminel a purgé le reste de sa peine au Québec, et n’a jamais aimé qu’on lui rappelle son passé judiciaire. Il arguait que ses activités étaient légales.

« Je ne vois pas pourquoi vous voulez me mêler à ça encore. Je jure que je ne me suis jamais mêlé de drogue », avait-il pesté au Journal, en avril 1985.

Dans les années 1990, il a été accusé de voies de fait sur un homme qui se moquait de lui au Casino de Montréal, preuve de son caractère intempestif.

Et en 2011, il n’a pas pu se libérer d’une faillite à cause de son mode de vie « trop extravagant ». Une vingtaine de cartes de crédit impayées, des centaines de milliers de dollars perdus au jeu et des voyages au soleil n’ont pas aidé sa cause.

Depuis des années, il vivait à Saint-Antoine-sur-Richelieu, sur le bord de la rivière.