Grammys : «Ce soir, c’est pour Kobe»

S’ouvrait à peine la 62e cérémonie des Grammys à Los Angeles que Lizzo, qui assumait le numéro d’ouverture, a dédié sa prestation à Kobe Bryant.

«Ce soir, c’est pour Kobe!» a-t-elle lancé avant d’enflammer la scène.

• À lire aussi: Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère

• À lire aussi: Les joueurs ébranlés, plusieurs réagissent

• À lire aussi: Les Grammy s'ouvrent à Los Angeles

S’en est suivi un touchant message de l’animatrice Alicia Keys.

«Aujourd'hui, Los Angeles, l'Amérique et le monde entier a perdu un héros, et nous nous retrouvons littéralement ici, le coeur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a bâtie. En ce moment, Kobe et sa fille sont dans les cœurs de tous ceux ici ce soir et de tous à la maison dans le monde entier», a-t-elle dit.

phénomène Lil Nas X a déjà empoché son premier Grammy pour le clip vidéo de son tube "Old Town Road" tandis que Billie Eilish a remporté dimanche le prix du "meilleur album pop vocal" pour "When We All Fall Asleep

«Jamais de la vie nous n’aurions pu imaginer devoir ouvrir la cérémonie d’une telle façon», a poursuivi la chanteuse avant de livrer «It's So Hard to Say Goodbye» a capella accompagnée par le groupe Boyz II men en guise d'hommage.