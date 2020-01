Kobe Bryant : «Plusieurs jours, voire des semaines» avant d’avoir des détails

L’accès au lieu de l’écrasement de l’hélicoptère dans lequel ont péri Kobe Bryant et sa fille Gianna Maria est particulièrement difficile en raison du relief accidenté, si bien que l’enquête policière mettra au moins plusieurs jours, voire des semaines, a annoncé Alex Villanueva, dimanche soir.

Il faut ainsi comprendre que les circonstances de la mort de la légende des Lakers de Los Angeles viendront au compte-gouttes, d’après le shérif du comté de Los Angeles.

• À lire aussi: Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère

• À lire aussi: Les joueurs ébranlés, plusieurs réagissent

• À lire aussi: Grammys : «Ce soir, c’est pour Kobe»

«Le site de l’écrasement n’est pas facilement accessible», a déclaré Villanueva en conférence de presse à Los Angeles, quelques heures après la mort de Bryant, de sa fille et de sept autres personnes.

Le docteur Jonathan Lucas, médecin légiste en chef du département du shérif de Los Angeles (LASD), a indiqué que l’identification des victimes prendrait encore plusieurs jours pour cette même raison, bien que le «transport individuel» de certains des corps ait déjà eu lieu.

«Comme le shérif l’a mentionné, étant donné la condition du site, le processus prendra plusieurs jours pour des raisons de sécurité et de minutie», a dit Lucas.

Ceci étant dit, le shérif Villanueva a laissé entendre que, bien que les conditions météorologiques exactes au moment de l’accident n’aient pas encore été clarifiées, la «visibilité semblait réduite en basse altitude».

À 41 ans, Bryant est mort à Calabasas en Californie dans le même accident qui a coûté la vie à sa fille «Gigi», 13 ans.

Durant sa carrière de 20 ans, Bryant a remporté cinq trophées Larry O’Brien, deux trophées du joueur le plus utile de la série finale et il a été le joueur le plus utile de la NBA en 2008.

Ses numéros (8 et 24) avaient été retirés dans les hauteurs du Staples Center par les Lakers. «Black Mamba» occupait la troisième place des meilleurs pointeurs de la NBA, avec 33 643 points, mais il a été devancé par LeBron James, samedi. Son dernier Tweet est d’ailleurs à l’égard de l’exploit de James.

L’ancienne étoile de la NBA faisait partie d’un groupe de joueurs qui pourraient faire leur entrée au temple de la renommée du basketball en 2020. Les élus seront connus à la fin du March Madness, mettant en vedette les meilleures équipes de basketball universitaire aux États-Unis.