Le Vénézuélien Juan Guaido rencontrera Justin Trudeau lundi

Le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido, qui s’est autoproclamé président de ce pays d’Amérique du Sud, rencontrera Justin Trudeau, lundi, à Ottawa.

L’opposant au régime du président socialiste Nicolas Maduro s’était autoproclamé président par intérim le 23 janvier 2019. Sa légitimité a été reconnue par une cinquantaine d’autres pays, dont le Canada et les États-Unis, mais cela n’a pas suffi pour faire partir Nicolas Maduro, qui reste à la tête de l’État vénézuélien.

«Je salue le courage et le leadership dont fait preuve Juan Guaidó pour aider à rétablir la démocratie au Venezuela et je lui offre le soutien continu du Canada. Les Canadiens sont solidaires du peuple vénézuélien et appuient leurs efforts pour établir des élections libres et justes et des droits de la personne fondamentaux», a affirmé Justin Trudeau dans un communiqué annonçant cette visite.

Malgré une interdiction de quitter le Venezuela, M. Guaido est sorti clandestinement de sa patrie le 19 janvier dernier pour se rendre en Colombie, le pays voisin. Il y a rencontré le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, avant d’entamer une tournée européenne lors de laquelle il a eu notamment des entretiens avec le président français Emmanuel Macron et le premier ministre Boris Johnson.

Le Canada réclame le départ de Nicolas Maduro, qu’il accuse de se maintenir au pouvoir en raison d’irrégularités électorales. Les relations diplomatiques avec ce pays d’Amérique latine ont été fortement réduites et le Canada a imposé des sanctions ciblées contre 112 responsables du régime Maduro.