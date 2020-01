Les Forces armées canadiennes apporteront leur aide à l'Australie

Les Forces armées canadiennes viendront en aide à l’Australie aux prises avec des feux de forêt historiques depuis plusieurs semaines.

«Le Canada et l’Australie sont de proches amis et partenaires. Dans le cadre de l’#OpRENAISSANCE, les #FAC luttent contre la crise sans précédent des #FeuxDeBrousseEnAustralie par l’envoi d’un CC-17 Globemaster et d’environ 15 membres le 27 janv. à la demande de l’Australie», ont indiqué les Forces canadiennes sur Twitter, samedi.

Leur contribution consistera à transporter des produits ignifuges des États-Unis à l’Australie, de même qu’à assurer un service de transport aérien à l’Australie et à offrir un soutien en matière d’imagerie à deux régions durement touchées par les incendies.

«Nos capacités de transport aérien libéreront l’Australie pour la lutte contre l’incendie, peut-on lire dans les micromessages des Forces canadiennes. Nos images appuieront la modélisation de prédiction des feux et amélioreront l’efficacité de la lutte contre le feu sur le terrain.»

Il ne s’agit de la première aide canadienne à l’Australie. Depuis le mois de décembre, plusieurs dizaines de Canadiens, dont plusieurs pompiers québécois, se sont rendus dans ce pays pour soutenir les pompiers et les secours locaux.