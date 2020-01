Un jeune homme porté disparu à Terrebonne

La police sollicite le public afin de l’aider dans ses recherches visant à localiser un jeune homme de 18 ans, Simon Martel, porté disparu en début de nuit samedi dans le secteur de la rue Chapleau, à Terrebonne.

«M. Martel se trouvait chez des amis lorsqu’il a décidé d’aller prendre l’air et puis se coucher dans son véhicule autour de minuit, a indiqué le service de police intermunicipal de Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion, dans un communiqué. Des amis allaient vérifier de temps à autre si tout allait bien pour lui. Vers 00h50, lorsqu’ils ont vérifié, le jeune homme n’était plus dans son véhicule, il aurait quitté à pied. Après plusieurs vérifications de leur part et n’étant pas en mesure de le localiser, ils ont fait appel aux policiers de Terrebonne.»

La disparition du jeune homme a été signalée à la police quelque 12 heures plus tard, soit vers 12 h 20 samedi.

Selon les informations fournies par la police, Simon Martel aurait quitté l'endroit en laissant son portefeuille sur place. Il aurait pris son téléphone cellulaire avec lui, mais celui-ci aurait été laissé éteint.

Simon Martel mesure environ 1m75 (5 pieds 9 pouces) et pèse autour de 64 kg (140 livres). Il a les cheveux courts bruns et les yeux bruns. Il est vêtu d’un chandail coton ouaté de couleur jaune portant l’inscription «Wu-Tang » sur le devant et il porte un manteau d’hiver bleu royal, un pantalon de style jogging gris et des bottes d’hiver noire. Il s’exprime en français.

La police dit avoir fait plusieurs recherches dans le secteur dès le signalement de la disparition du jeune homme pour tenter de le localiser, mais en vain, et demande maintenant l’aide de la population.

Toute personne ayant de l’information peut communiquer en toute confidentialité avec le service de police intermunicipal de Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion en composant le 450 471-4121 en mentionnant le dossier TRB-200125-019 ou composer le 9-1-1 de l’endroit où il se trouve.