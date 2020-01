Une maison rasée par les flammes à Crabtree

Une résidence a été complètement rasée par les flammes à Crabtree, dans Lanaudière, dans la nuit de samedi à dimanche.

À l’arrivée des pompiers, le brasier s’était généralisé à l’ensemble de la demeure et la toiture s’était déjà effondrée.

On ignore si une ou plusieurs personnes se trouvaient à l’intérieur au moment de l’incendie.

Un voisin interrogé par TVA Nouvelles s’est rendu le plus près possible de la résidence en flammes pendant la nuit, a crié pour interpeller un potentiel occupant de l’endroit, mais n’a pas obtenu de réponse. Il a dû rebrousser chemin à cause de la chaleur.

L’enquête a été confiée aux enquêteurs de la Sûreté du Québec afin de connaître la cause du brasier. Un périmètre a été érigé par les autorités.