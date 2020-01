Accusé d'avoir réduit une femme à l’esclavage sexuel pendant 5 ans

Un homme de Caroline du Nord qui aurait gardé une femme dans un état de servitude sexuelle pendant près de cinq ans fait face à une grave accusation de trafic d'être humain.

Salvador Espinoza Escobar, 48 ans, d'Asheboro, a été arrêté mercredi lorsque l'enquête a commencé, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Randolph.

C’est une information transmise au téléphone via la «National Human Trafficking Tip Line» qui a alerté les responsables du comté de Randolph au sujet d'Espinoza Escobar, indique CNN.

L’homme aurait négligé les besoins essentiels de sa victime pour la forcer à commettre des actes sexuels, et ce, depuis janvier 2015. Lorsqu’elle acquiesçait à ses demandes, il lui donnait de la nourriture, par exemple.

Il a été arrêté sans incident, selon le communiqué, et inculpé d'un chef de trafic d'êtres humains.

Il a comparu vendredi devant le tribunal et selon un affilié de CNN, il a déclaré devant le juge qu'il embaucherait son propre avocat.

Il a été libéré sous caution de 100 000 $ vendredi soir, selon le bureau du shérif.

CNN a tenté de contacter Espinoza Escobar mais n'a pas pu le joindre.

Le bureau du shérif du comté de Randolph travaille avec «World Relief Triad», une organisation à but non lucratif travaillant avec des groupes vulnérables, et la Division des services sociaux de l'État pour fournir des services à la victime.

Les autorités ne divulgueront l’identité de la victime ni son état de santé, afin de protéger sa vie privée.

L’affaire est toujours enquêtée.