ACEUM : la balle est dans le camp de l’opposition

La vice-première ministre Chrystia Freeland ne s’est pas montrée ouverte à apporter des modifications à l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), lundi, comme le Bloc québécois le voudrait pour appuyer la ratification de l’entente.

«On a déjà négocié pendant beaucoup de temps et [...] on a amélioré l’accord. C’était à ce moment-là, quand on était en négociation avec les autres pays, qu’on a fait des changements », a dit Mme Freeland après avoir déposé une motion de voies et moyens en vue de la ratification de l’ACEUM.

Le gouvernement Trudeau souhaite que le Parlement canadien ratifie rapidement l’entente commerciale et entend déposer un projet de loi à cet effet mercredi. Les 32 députés bloquistes menacent toutefois de s’y opposer sans protection supplémentaire au secteur de l’aluminium.

Au premier jour de la reprise des travaux parlementaires, Mme Freeland a rappelé que le premier ministre québécois François Legault souhaite la ratification prochaine de l’ACEUM. La vice-première ministre, responsable du dossier des relations américano-canadiennes, a indiqué qu’il lui avait réitéré de vive voix cette position, lundi matin.

«Le Québec, historiquement, est une province qui appuie vigoureusement le libre-échange [...] et qui comprend l’importance du commerce avec les États-Unis» a ajouté Mme Freeland.

Elle n’a toutefois pas voulu préciser quel échéancier se fixe le fédéral pour ratifier la nouvelle mouture de l’Accord de libre-échange nord-américain.

«La balle est dans le camp des partis d’opposition» , s’est-elle contentée de dire. Elle a précisé que des fonctionnaires impliqués dans le dossier du nouvel ALENA seront mis à la disposition des députés de toute allégeance pour les aider à comprendre les dispositions de l’accord.

Mis à part le Bloc québécois, les autres partis d'opposition n'ont pas clairement indiqué comment ils entendaient voter quant à la ratification.

Le Nouveau Parti démocratique a seulement fait savoir qu'il ne voulait pas que les choses soient précipitées et que le temps nécessaire soit accordé à l'étude en profondeur de l'ACEUM. Les conservateurs, enclins à voter en faveur, ont pour leur part signalé que leur appui ne devait pas être tenu pour acquis.