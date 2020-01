Ce que vous devez surveiller aujourd'hui

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

25, 40 ans ou 50 ans pour Bissonnette

C’est aujourd’hui que la Cour d’appel tient son audience concernant la cause d’Alexandre Bissonnette, près de trois ans jour pour jour après qu’il eut tué six personnes dans l'attentat à la grande mosquée de Québec. La défense demande sa libération après 25 ans tandis que la Couronne réclame une peine de 50 ans de prison.

Atteint ou pas du coronavirus?

AFP

Malgré la détection d'un probable premier cas d'un patient canadien atteint par le nouveau coronavirus, la santé publique du Canada assure que le risque demeure faible pour les Canadiens, mais cherche des voyageurs qui auraient pris le même vol que le patient présumé.

Les autorités devraient faire savoir aujourd’hui si le quinquagénaire torontois est atteint du coronavirus ou pas.

La mort de Kobe Bryant crée la commotion

AFP

La mort de l’étoile de la NBA, Kobe Bryant, cause la commotion autant dans le monde du sport, qu’artistique et politique. L’enquête se poursuit à Calabasas en Californie afin de préciser les causes de l’écrasement d’hélicoptère dans lequel a aussi péri la fille de Bryant, Gianna, ainsi que sept autres personnes.

NOS SUJETS POPULAIRES DE DIMANCHE

Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère

Les corps de deux autres motoneigistes retrouvés

Trois roquettes s'abattent sur l'ambassade américaine à Bagdad