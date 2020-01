Le phénomène des «swaps» prend de l'ampleur

Avec la pénurie de logements qui touche actuellement Montréal, plusieurs locataires doivent faire preuve de créativité afin de dénicher la perle rare. Nombreux sont ceux qui, dans ces circonstances, se tournent vers l’échange de logements.

Le phénomène des «swaps» – ou des échanges de logements entre locataires – prend de l’ampleur à Montréal. Les offres pullulent sur le site de petites annonces Kijiji et des groupes spécifiquement créés pour l’échange de logements à Montréal ont été formés sur Facebook, où les locataires intéressés peuvent s’écrire entre eux.

L’idée est simple : un locataire cède son bail au résident d’un autre logement qui lui cède son bail en retour.

Charles Desnoyers tente depuis plusieurs semaines d’échanger son logement contre un autre. À 700 $, près d’une station métro du centre-ville de Montréal, l’appartement de M. Desnoyers peut être considéré comme une aubaine dans le marché montréalais.

«J’aimerais ça trouver un peu plus grand, c’est un peu petit pour deux personnes ici», explique-t-il.

Selon lui, la méthode du «swap» est la meilleure pour trouver l’appartement parfait, et ce, en négociant directement avec les autres locataires.

«C’est la façon la plus facile, je trouve, en tant que locataire, de trouver un appartement qui nous plait sans avoir à passer par des propriétaires ou des sites comme Kijiji absolument, note-t-il. On voit beaucoup plus d’appartements donc je pense que c’est une bonne idée.»

Le locataire reconnaît toutefois que la méthode requiert une bonne dose de patience puisque les conditions gagnantes doivent être remplies pour les deux locataires.

«J’en ai visité beaucoup, mais je n’ai pas encore trouvé ce qui m’allait», dit-il.

Légal, mais décrié

Même si cette façon de faire ne fait pas nécessairement l’affaire des propriétaires, elle demeure tout à fait légale. L’avocat spécialisé en droit du logement Julien Delangie explique qu’un propriétaire n’a pas beaucoup de recours devant un locataire qui se présente avec une cession de bail en bonne et due forme. Il peut notamment refuser la transaction si le nouveau locataire est insolvable ou pour des motifs qui sont liés à son comportement comme locataire.

«Par exemple, si on se rend compte après une enquête auprès de la Régie du logement que c’est une personne qui ne respecte pas ses obligations en tant que locataire, qui endommage le logement», explique l’avocat.

Un propriétaire a 15 jours pour refuser la demande d’un locataire qui se présente avec une cession de bail. Outre les propriétaires, des associations de locataires remettent aussi en question le système en soulevant que les résidants de logements moins jolis sont incapables, avec cette méthode, de trouver une meilleure option.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas hésité à dire lors des dernières semaines que «l’heure est à l’urgence» en raison de la pénurie de logements dans la métropole.

Plusieurs quartiers montréalais affichent des taux d’inoccupation particulièrement anémiques, par exemple le Sud-Ouest/Verdun (0,3 %), LaSalle (0,6 %) ou encore Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (1 %).