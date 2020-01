Loto-Québec relance sa première loterie

Pour célébrer son 50e anniversaire, Loto-Québec annonce le retour de la Loterie mensuelle, la première à avoir été lancée par la société d’État en janvier 1970.

Sur le marché dès ce lundi pour six semaines, les billets se vendent deux dollars l’unité, le même prix qu’à l’époque.

Ils donneront l’occasion de remporter cinq gros lots 125 000 $ au tirage du 14 mars prochain, soit 50 ans exactement après le premier tirage de Loto-Québec qui avait été diffusé en direct à la télévision.

«Loto-Québec en a fait du chemin depuis 1970 et n’a jamais cessé d’évoluer. Notre 50e anniversaire est l’occasion de faire un clin d’œil à notre toute première loterie, qui avait connu un franc succès à l’époque et avait permis de couronner nos premiers gagnants», a affirmé la présidente et chef de la direction de la société d’État, Lynne Roiter.

Plus d’un million de Québécois avaient participé en 1970 à la Loterie mensuelle.

Cette année, trois millions de billets seront offerts pour cette loterie. La probabilité de mettre la main sur 125 000 $ est de 1 sur 600 000, tandis que celle de remporter un lot est de 1 sur 7.