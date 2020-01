Au lendemain de la mort de la légende du basket Kobe Bryant, les fans continuent de lui rendre un dernier hommage au Staples Center. Notre reporter Andy Mailly-Pressoir s’est rendu à Los Angeles.

Ce lieu est considéré comme la maison de Kobe Bryant puisque celui-ci a joué ses 20 saisons dans la NBA avec les Lakers, dont le domicile est le Staples Center.

Sur place, il a vu des fans rire et pleurer aux abords du stade.

«Les gens viennent immortaliser, prendre des photos, les gens viennent déposer des fleurs, viennent partager un dernier moment avec Kobe», raconte notre journaliste.

En face du stade se trouve une immense bannière sur trois panneaux géants pour honorer le célèbre numéro 24. «À la douce mémoire de Kobe Bryant 1978-2020», peut-on lire.

«On fait juste s’arrêter, on regarde la grandeur qu’était Kobe et on se souvient. Beaucoup de nostalgie et de tristesse», ajoute Andy.

Avant l’annonce du report du match des Lakers de mardi, des partisans près de l’aéroport cherchaient à acheter des billets.

«On parle de billets à 900$, on s’attendait à une immense cérémonie pour commémorer Kobe», de dire notre correspondant.

Des milliers de personnes se sont succédé depuis deux jours devant le Staples Center et on s’attend à ce que le défilé se poursuive encore dans les jours qui viennent.