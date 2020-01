Bonnes et mauvaise nouvelles pour Bombardier

Les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Bombardier concernant ses projets aériens et ferroviaires.

Le ministère de la Défense de l’Allemagne aurait choisi d’acheter trois avions Global 6000 pour faire des opérations de reconnaissance, selon des lettres confidentielles obtenues par Reuters mardi.

Le gouvernement allemand a donc privilégié le fabricant québécois au lieu des drones Triton de Northrop Grumman.

Cette décision aurait été motivée par le fait que les drones n’auraient pas été prêts pour 2025 comme prévu et que leur prix a gonflé à des niveaux trop élevés à 2,66 milliards $ US. La question de la navigation de ces appareils sans pilote dans l’espace aérien européen posait aussi problème.

Une tuile s’abat sur Bombardier

Toujours en Allemagne, une autre tuile s’est abattue sur la tête de Bombardier du côté ferroviaire. Après la débâcle de son important contrat en Suisse avec les Chemins de fer fédéraux, l’entreprise québécoise doit gérer un autre client insatisfait. L’opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a refusé la livraison de 25 de ses trains Intercity 2 en raison de défaut de fabrication, a rapporté l’AFP mardi. Les problèmes se concentrent dans le système d’exploitation qui tombe en panne trop souvent.

Bombardier doit livrer 42 trains Intercity 2 à Deutsche Bahn. Ces trains à double étage, qui permettent d’accueillir davantage de passagers dans un confort accru, doivent être mis en service pour notamment relier Dresde et Cologne, ainsi que Singen et Stuttgart, selon l’AFP.

Bombardier avait connu un camouflet similaire en France l’an dernier lorsque la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) avait refusé la réception de trains de banlieue dans la région de Paris en raison de problèmes de qualité.

En service à New York

Par ailleurs, Bombardier Transport a annoncé lundi que les pépins de ses voitures de métro à New York semblent chose du passé. Les voitures R179 ont repris le service vendredi après avoir été retirées de la circulation en raison de deux incidents liés aux mécanismes de portes.

«L’analyse des causes profondes de Bombardier a indiqué que les deux incidents déclenchant la vérification étaient dus à une combinaison rare et très spécifique de circonstances mécaniques et opérationnelles imprévues qui se sont révélées extrêmement difficiles à reproduire et ne se reproduiraient probablement pas», a mentionné la compagnie par communiqué, mardi.

Bombardier a notamment mené des travaux d’inspection, des tests du mécanisme de verrouillage de porte et des mises à niveau logicielles pour s’assurer de la fiabilité et de la sécurité de ses équipements fournis au transporteur public new-yorkais.

L’entreprise québécoise a connu de nombreux ratés dans ce contrat, notamment des retards importants de livraisons, ainsi que des problèmes de qualité des voitures fabriquées.