Des millions pour tourner à Québec

ComediHa! prévoit investir entre 25 et 30 millions de dollars dans une dizaine de productions qui pourraient être tournées à Québec au cours de la prochaine année.

Là-dessus, on retrouvera un projet « de la même ampleur qu’Escouade 99 » dont les détails restent secrets, indique le grand patron de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard.

Doté d’un budget de plus de 4 millions de dollars, Escouade 99 a fait travailler près de 400 comédiens et figurants, parmi lesquels près de 90 % proviennent de la capitale. Du côté de l’équipe technique, on parle d’un contingent de 75 personnes.

« C’est un des plus gros tournages télé que Québec a connu », se targue M. Parent-Bédard.

Ce ne sera pas le dernier. Chez Club illico, on se dit très ouvert à développer d’autres projets à Québec et ailleurs en province, comme La faille, à Fermont.

« Les téléspectateurs de Club illico veulent se voir dans nos histoires », croit Denis Dubois, vice-président aux contenus chez Québecor Contenu.

À Québec, l’augmentation des tournages permet de retenir ici des artisans qui devaient auparavant s’exiler pour gagner leur croûte, pointe Sylvain Parent-Bédard.

« Des gens réussissent à vivre de leur métier à l’année. Nous sommes en janvier, bientôt en février, et on a des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillent. Habituellement, ils étaient au chômage. »