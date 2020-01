Si la série télévisée Fugueuse divertit des centaines de milliers de téléspectateurs chaque semaine, elle permet aussi d’ouvrir le dialogue et d’aider des personnes dans leur vie personnelle.

L’interprète de Fanny, Ludivine Reding, a confié à Denis Lévesque que la série Fugueuse avait aidé plusieurs jeunes et même sauvé la vie de certains. «Les policiers me disaient que le meilleur moyen d’aider les jeunes, c’était en partie d’écouter Fugueuse. Ça a comme réveillé certaines personnes et ça a sauvé la vie d’autres personnes».

Après le succès de la première saison, la comédienne a été à l’écoute des gens du public. «Après le succès de la saison 1, les témoignages sont venus à moi. La plupart du temps, les gens me racontaient que c’était arrivé à des gens dans leur famille ou à des gens qu’ils connaissaient», raconte-t-elle.

Visite des centres jeunesse

Aimant le côté très humain que son rôle de Fanny lui a permis d’avoir avec le public, Ludivine Reding en a profité pour aller à la rencontre de jeunes dans des centres jeunesse.

«Les jeunes avaient envie de me parler, de me poser des questions sur mon expérience et ça a comme créé un contact et je sais que ça leur a fait du bien», se souvient-elle.

«Il y en a beaucoup, par après, qui m’ont écrit pour me dire qu’ils se sentaient normaux et ça m’a touché parce que, eux, ils m’ont apporté beaucoup et je suis contente que moi, j’aie pu peut-être leur redonner un petit peu», admet la comédienne.

