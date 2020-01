Les travaux de forage de la future station Édouard-Montpetit du Réseau express métropolitain (REM) sont bien avancés.

La gare du même nom qui devrait ouvrir en 2022 sera située à 70 m sous terre. Au cours de la dernière année, près de 60 m de profondeur ont été excavés.

Cette station du REM sera d'ailleurs la plus creuse au Canada et l’une des plus profondes au monde.