Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a laissé entendre mardi que les Québécois préféraient de meilleurs services sociaux à des baisses d’impôt. Mais est-ce véritablement le cas?

Pour l’analyste politique Jonathan Trudeau, la réponse est non. Selon lui, les Québécois sont épuisés qu’on leur dise, chaque fois que l’État a besoin de plus de revenus, que c’est dans leurs poches qu’on ira chercher l’argent plutôt qu’en coupant dans des programmes superflus.

«Si on demande aux gens quelle est leur priorité, je pense que c’est de respirer un peu plus. Je ne peux pas croire que Gabriel Nadeau-Dubois ne reconnaît pas ça», évoque-t-il.

Visiblement, le député solidaire se base sur un sondage fait «au pire moment» de l’austérité du gouvernement de Philippe Couillard pour affirmer une telle chose, note de son côté Thomas Mulcair.

«Oui, on a souffert énormément des coupures en santé et en éducation, mais voilà qu’on a un gouvernement de la CAQ qui est en train de rééquilibrer les choses. [...] On peut faire les deux, on peut réinvestir en éducation et en santé, pour ne nommer que ces deux-là, et retourner une partie de ce qu’on a pris en trop», dit M. Mulcair.

Selon lui, la révision des programmes gouvernementaux du Québec est «cinq étoiles» en comparaison avec ce qui se fait à Ottawa. Le problème n’est donc pas la gestion des fonds alloués aux programmes, mais ceux donnés à certains professionnels comme les enseignants.

