Des propos «totalement inacceptables», dit le ministre Boulet

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a jugé que les propos de la présidente de la Fédération des femmes du Québec était «totalement inacceptables» après que Gabrielle Bouchard ait appelé à une discussion sur la possible «interdiction et abolition» des relations de couple hétérosexuelles.

C’est ce qu’a indiqué le ministre Jean Boulet, en entrevue. Selon lui, les propos tenus mardi par Gabrielle Bouchard sont «totalement inacceptables», même s’ils représentent une position personnelle.

«Quand tu t’exprimes dans la sphère publique, tu le fais de manière compatible avec la mission de l’organisation que tu es censé représenter. Donc, même si elle le fait en son nom personnel, ce sont des propos que je ne peux trouver plus acceptables», a expliqué le ministre Jean Boulet.

«Ça s’accumule dans ce dossier-là et ça fait en sorte que ça m’impose, à moi, d’évaluer le dossier, véritablement, en tenant compte des critères. On ne peut pas se cacher derrière la liberté d’expression et tenir des propos aussi irrespectueux et inacceptables», a-t-il ajouté.

Gabrielle Bouchard a de nouveau semé la controverse en publiant un message provocateur sur Twitter sur les relations de couple hétérosexuelles, mardi matin.

«Les relations de couple hétérosexuel sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition», a-t-elle écrit sur Twitter.

Plusieurs internautes n’ont pas tardé à décrier ce message de Gabrielle Bouchard que certains ont qualifié de «provocation», de «dérapage» ou encore de «connerie».

«Je viens de lire le tweet et je ne comprends pas. Est-ce que c’est une blague», s’est interrogé Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire en entrevue avec Mario Dumont à LCN.

La présidente de la FFQ s'est défendue sur Twitter en répondant ceci à un usager: «les statistiques sont quand même claires que les femmes sont tuées en grande majorité dans un contexte de relations intimes avec un partenaire masculin».

«On devrait pouvoir discuter de toutes les solutions, non?», a-t-elle ajouté.

Gabrielle Bouchard n'en est pas à son premier coup d’éclat sur le web. Elle avait déjà qualifié le voile islamique de «badass» et avait appelé à la «vasectomie obligatoire à 18 ans» pour faire de la «provocation».