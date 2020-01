Suspendue dans le vide, une randonneuse est sauvée de justesse

Une randonneuse a probablement eu la peur de sa vie en Californie, samedi. Après avoir chuté d’un sentier, elle a dû s’agripper à des racines d’arbres afin de ne pas tomber d’une falaise escarpée.

Une vidéo de son sauvetage spectaculaire dans le Rubio Canyon, près de Los Angeles, a été captée. On y voit un secouriste être descendu d’un hélicoptère par câble afin de se placer sous la randonneuse qui s’agrippait tant bien que mal au peu de végétation qui se trouvait sur la falaise.

Lorsque le secouriste est en place, on peut voir la randonneuse lâcher sa prise et glisser dangereusement, sur le ventre, vers l’homme qui l’attend plus bas. Elle est attrapée, non sans difficultés, par celui-ci avant d’être remontée par l’hélicoptère, toujours dans les bras du secouriste.

On ignore combien de temps la randonneuse est restée suspendue à la paroi avant l’arrivée des secours.