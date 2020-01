Un Américain à la barre de Lowe's Canada et Rona

L’Américain Tony Hurst prend les rênes de Lowe’s Canada et de Rona. C’est que le détaillant de la Caroline du Nord a annoncé mardi par voie de communiqué.

Il entrera en poste au siège de Lowe’s Canada à Boucherville «après l’obtention de son permis de travail, qui est prévue en février», a indiqué l’entreprise.

M. Hurst succède au Québécois Sylvain Prud’homme, qui a quitté la direction de Lowe’s Canada en octobre. Il était en poste depuis 2013.

Le 10 décembre dernier, je questionnais Lowe's-RONA sur la présence de Tony Hurst au siège social de Boucherville. L'entreprise refusait de commenter. Le nouveau pdg est déjà arrivé depuis plus d'un mois au siège social canadien. pic.twitter.com/X7qgwkNiIs — Pierre-Olivier Zappa (@pozappaTVA) January 28, 2020

«Fort de plus de 25 années d'expérience dans les secteurs du commerce de détail et de la rénovation résidentielle, Tony Hurst est un leader compétent et efficace qui travaillait déjà en étroite collaboration avec l'équipe de direction canadienne dans le cadre de ses fonctions précédentes», a déclaré mardi Marvin Ellison, PDG de Lowe's Companies.

«Nous demeurons confiants dans le potentiel à long terme de nos opérations canadiennes et je sais que Tony est la bonne personne pour diriger Lowe's Canada vers un nouveau chapitre enlevant pour nos clients et nos associés d'un bout à l'autre du Canada», a ajouté M. Ellison.

À l’emploi de Lowe’s depuis un peu plus d’un an, M. Hurst a précédemment travaillé pour des poids lourds du commerce de détail comme JCPenney et The Home Depot, le grand rival de Lowe’s.