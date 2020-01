Le faux pas de sa présidente Gabrielle Bouchard sur les réseaux sociaux devrait engendrer une réflexion plus large sur la place de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) dans le débat public, estime mardi Emmanuelle Latraverse.

Saluant d’emblée le courage de Mme Bouchard d’avoir accepté de s’expliquer en se rendant sur le plateau de «La Joute», Emmanuelle Latraverse note que la Fédération doit tirer une leçon de cette nouvelle controverse.

«La Fédération doit trouver une façon de cadrer ses interventions dans le débat public de manière à ne pas systématiquement soulever la controverse, mais de manière à interpeller la population autour de ces causes-là», dit-elle.

Pour l’analyste politique, ce n’est pas le contenu qui fait défaut, mais plutôt le contenant, soit sa façon de présenter des enjeux comme la prostitution, l’avortement ou encore les femmes en situation minoritaire.

«La façon parfois abrasive ou très sarcastique de le faire, qui ressemble à un combat idéologique, fait que plusieurs personnes se rebutent au lieu de prendre un moment pour y réfléchir», argumente-t-elle.

Une position que partage sa collègue Diane Lamarre, elle qui croit que les communications publiques de Mme Bouchard devraient être mieux encadrées par le conseil d’administration de la FFQ.

«Il faut bien comprendre que, quand on devient présidente, on ne représente plus juste une personne, on incarne la présidence de toute une organisation. [...] De toute évidence, Mme Bouchard – qui s’est au moins expliquée – a encore besoin de faire valider ses interventions publiques.»

