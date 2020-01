Victimes d'un agresseur sexuel recherchées

La police de Laval a annoncé mardi rechercher des victimes d’un agresseur sexuel qui aurait sévi dans la fin des années 1980.

Michel Ianiri, 59 ans, a comparu le 18 septembre 2019 au Palais de justice de Laval sous plusieurs chefs d’accusation, dont agression sexuelle, incitation et contact sexuel commis entre 1986 et 1990. Il a été libéré avec des conditions à respecter et il sera de retour à la cour le 24 mars prochain.

La police soupçonne l’homme d’avoir commis d’autres crimes. Dans les années 80, l’homme qui est surnommé Mike était gérant d’une salle d’arcade sur le boulevard Laurier à Laval-des-Rapides.

Des témoins auraient indiqué que le suspect invitait des hommes mineurs chez lui pour consommer de la drogue et avoir des rapprochements sexuels.

Toute personne qui aurait été victime de cet homme est invitée à contacter la police de Laval afin de déposer une plainte officielle, au 450 662-4636 ou en composant le 911, en mentionnant le dossier LVL-180628-034.