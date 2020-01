Voyez qui jouera dans «Maman j’ai raté l’avion»

La vedette du remake de «Maman j’ai raté l’avion», ce sera lui, Archie Yates, jeune acteur britannique de 11 ans, vu récemment dans le film Jojo Rabbit. Il a été choisi pour jouer le rôle principal de la nouvelle version de la comédie culte, qui sera tournée à Montréal à compter de la semaine prochaine.

Archie Yates succédera donc à Macauley Culkin, qui est devenu célèbre au début des années 1990 en incarnant le jeune héros dans les deux premiers Maman j’ai raté l’avion (Home Alone), sortis en 1990 et en 1992.

Cela dit, selon les premières informations qui ont filtré, le scénario de cette nouvelle version sera légèrement différent de celui du film original. Le personnage du garçon (prénommé Kevin dans les premiers films) sera rebaptisé Max, et les méchants de l’histoire ne seront plus des bandits, mais plutôt un couple à qui Max aurait volé certains objets précieux.

Outre Archie Yates, les acteurs Rob Delaney (Catastrophe, Deadpool 2) et Ellie Kemper (The Office) feront partie de la distribution du nouveau film. C’est le réalisateur Dan Mazer (Who Is America?) qui sera derrière la caméra. Cette nouvelle version de Maman j’ai raté l’avion devrait sortir en décembre prochain sur la nouvelle plateforme de streaming en ligne Disney+.

Montréal devient Chicago

Le tournage du nouveau Maman j’ai raté l’avion doit se mettre en branle la semaine prochaine, à Montréal et ses environs. La Ville de Longueuil a d’ailleurs annoncé la semaine dernière que quelques scènes du long métrage seront tournées dans le traditionnel Marché de Noël du parc St. Mark, près de la rue Saint-Charles. Aussi, tout porte à croire que l’action du nouveau film se déroulera à Chicago, comme c’était le cas pour le premier Maman j’ai raté l’avion.

Sorti en 1990, le premier Maman, j’ai raté l’avion racontait l’histoire d’un garçon de huit ans laissé seul chez lui par erreur par sa famille. Ce classique de Noël demeure à ce jour l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma. Tourné avec un budget de 18 M$, le long métrage avait récolté plus de 476 M$ au box-office--- mondial.