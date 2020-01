Amnésique depuis qu’elle a été trouvée dans la rue

Retrouvée gravement blessée dans la rue à Longueuil, une femme ne sait pas ce qui s’est passé, lundi soir. Elle se rappelle seulement qu’elle a quitté son domicile et depuis, elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé. La police demande donc l’aide du public.

«A-t-elle été heurté par un véhicule qui aurait commis un délit de fuite ou a-t-elle chuté et se serait blessée à la tête? Toutes les hypothèses sont envisagées, explique Mélanie Mercille, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Elle peut aussi avoir été victime d’une agression.

La femme d’une quarantaine d’années a été retrouvée sur la chaussée à proximité de l’intersection du boulevard Marie-Victorin et de la rue Charbonneau, vers 23h10. Elle avait une importante blessure à la tête.

«On ne craint plus pour sa vie, mais elle ne se rappelle plus de rien, précise Mélanie Mercille. On demande donc l’aide du public.»

La Longueuilloise aurait quitté à pied son domicile vers 22h30. C’est un passant qui a trouvé la femme dans la rue et qui a contacté le 911 pour obtenir de l’aide. Elle a été transportée dans un centre hospitalier de la Rive-Sud.

Le SPAL demande à toute personne qui aurait circulé près du boulevard Marie-Victorin et de la rue Charbonneau, le lundi 27 janvier entre 22h30 et 23h15, de se manifester en composant le (450) 463-7211.

Toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur de façon confidentielle.