Malgré les changements de gouvernement et de ministres de la Santé, les promesses et les discours, les chiffres sur l’attente dans les urgences ne s’améliorent pas. La beauté de la chose, c’est qu’on s’est habitué à attendre au Québec, dit Mario Dumont.

L’Institut de la statistique a dévoilé des chiffres, mercredi, qui montrent qu’un Québécois sur dix quitte l’urgence sans avoir consulté un médecin en raison des délais d’attente. De ce nombre, seulement 28 % étaient des cas classés en «Priorité 5», soit le plus bas niveau de l’échelle de triage. Près de 69 % des patients, en revanche, étaient classés en «Priorité 4» ou «Priorité 3».

Depuis cinq ans, la situation est demeurée la même. Pour Mario Dumont, c’est tout simplement inacceptable.

«Avec les impôts qu’on paye... c’est écœurant!», s’insurge-t-il.

«Il y en a qui disent qu’on ne paye pas assez d’impôts. Les gens qui gagnent un salaire moyen à supérieur, c’est juste la moitié de notre argent que le gouvernement nous prend, on ne mérite pas des services pour ça!», poursuit-il avec ironie.

Il explique avoir lui-même dû quitter l’urgence avec sa fille après y avoir passé de longues heures sans pouvoir consulter un médecin.

«Un moment donné, comme parent, tu viens au trois quarts fou. Il est 3 h ou 4 h du matin, personne ne passe à l’urgence, tu poses la question pour avoir une approximation des délais, on ne te répond pas, des ambulances arrivent et tu te dis que tu ne passeras jamais.»

Aux États-Unis, où les Américains ne sont pas habitués d’attendre longtemps à l’urgence, une étude datant de 2012 faite par le West Journal of Emergency medicine indiquait que 51 % des patients étaient prêts à attendre moins de deux heures.

«On s’est habitué à penser que c’est [long] comme ça partout dans le monde, en Allemagne, au Royaume-Uni. Mais non, dit Mario Dumont. Il y a juste nous autres qui sommes assez patients ou assez naïfs pour attendre comme ça. On chiale un peu, mais on ne chiale pas vraiment, on ne veut pas vraiment que ça change.»