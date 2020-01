Entente de principe conclue entre les deux parties

Une entente de principe a été conclue mercredi entre la direction de la compagnie Swissport et le syndicat qui représente ses employés, en grève depuis le 31 décembre dernier.

«Suite à une intense ronde de négociations, Swissport Canada a conclu une entente de principe tôt [mercredi] matin avec le syndicat représentant les employés de Swissport Fuel (IAM Lodge 140) aux aéroports YUL (Montréal) et YMX (Mirabel)», peut-on lire dans une déclaration de la multinationale suisse.

L’entreprise s’occupe notamment de ravitailler en carburant tous les avions qui passent par Dorval et Mirabel. Les travailleurs, représentés par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), réclament notamment de meilleurs salaires. La question du roulement de personnel est également au cœur du litige.

Les travailleurs syndiqués vont voter jeudi sur cette offre et les résultats seront dévoilés dès que le dépouillement sera terminé.

«Nos membres seront les premiers à connaître les détails de l’offre, a expliqué Peter Tsoukalas, président général du district 140 de l'AIMTA. Nous donnerons plus de détails et rendrons public le résultat du vote après le dépouillement des boîtes de scrutin en fin de journée jeudi. Ils ont mené une bataille courageuse, je pense que nous leur devons bien cela.»

La direction de Swissport a souligné mercredi que la conclusion d’une telle entente «était une priorité pour les deux parties qui ont négocié pendant la nuit pour conclure une entente satisfaisante pour tous».

Sans convention collective depuis août, le syndicat et la partie patronale en étaient arrivés à une entente de principe à la fin du mois de décembre. Celle-ci a toutefois été rejetée par 90% des syndiqués, ce qui a conduit quelques jours plus tard au déclenchement de la grève.

Par ailleurs, le syndicat a indiqué que «la grève a été provoquée par la pratique méprisable du roulement de contrat abusif et s’est étirée dans le temps à cause de l’absence de mesures anti-briseurs de grève. Il est plus que temps que nos représentants politiques règle ces deux problèmes une fois pour toutes».