Le conjoint d’une des victimes de l’écrasement d’hélicoptère qui a notamment coûté la vie à la légende de la NBA, Kobe Bryant, a livré un touchant témoignage sur les jours difficiles qu’il vit avec sa famille.

• À lire aussi: Vanessa Bryant rend hommage à Kobe et Gigi

• À lire aussi: Le corps de Kobe Bryant officiellement identifié

«Le premier jour a été très difficile. Je me suis levé ce matin et je me suis dit: "je suis correct" avant finalement de me mettre à pleurer. J’ai vu mes enfants et j’ai encore versé des larmes», a raconté Matt Mauser à CNN mardi.

FACEBOOK/MATT MAUSER

L’homme est le mari de Christina Mauser qui était l’entraineuse adjointe aux côtés de Kobe Bryant à la Mamba Académie.

M. Mauser a expliqué au présentateur Anderson Cooper que sa conjointe de 38 ans était très occupée ses derniers jours à organiser l’anniversaire de leur benjamine de quatre ans.

«On essaie survivre à tout ça. Au début, elle (la fillette, NDLR) réclamait sa mère, mais maintenant elle ne la demande plus. Je pense qu’elle a compris, elle sait que nous vivons un deuil.»

Le père de famille a confié que les derniers jours ont été des montagnes russes d’émotion.

«Mon fils... Il a des moments très difficiles... Je le prends juste dans mes bras et je le cajole. Je lui donne un câlin de la part de sa maman et un de ma part (...) J’essaie juste de me débrouiller au jour le jour», a-t-il dit.

La couple avait aussi une fille de 11 ans.

Choisie par Kobe pour coacher

C’est Kobe Bryant qui avait recruté Christina Mauser pour l’aider à coacher une équipe au sein de la Mamba Académie, équipe dont faisait partie la fille du basketteur, Gianna, 13 ans.

«Kobe avait remarqué ses habiletés. Il était incroyable pour reconnaitre le talent des gens», a fait savoir Matt Mauser.

L’homme dit que ce talent est l’une des choses qui l’a fait tomber amoureux de sa conjointe quand il l’a rencontrée.

FACEBOOK/MATT MAUSER

«Quand on a commencé à se fréquenter, j’avais un panier de basket dans ma cour. Je pensais que j’étais plutôt bon dans ce sport jusqu’à ce que je l’affronte... Elle avait un lancer de trois points exceptionnel.»

Christina Mauser fait partie des victimes de l’écrasement d’hélicoptère survenu dimanche matin à Calabasas en Californie, qui a aussi coûté la vie à Kobe et Gianna Bryant, John, Keri et Alyssa Altobelli, Sarah et Payton Chester ainsi que le pilote, Ara Zobayan.