Kobe Bryant, prochain logo de la NBA?

Une pétition demandant à la NBA de modifier son logo historique en s'inspirant de la silhouette de la légende Kobe Bryant, décédée dimanche dans un accident d'hélicoptère, recueillait mardi soir plus de 2,6 millions de signatures.

En un peu plus de 48 heures, la pétition n'est pas loin d'avoir atteint son objectif de 3 millions de signataires.

Plusieurs célébrités ont adhéré à l'idée, parmi lesquels les rappeurs Snoop Dogg et Usher, la star de la pop Justin Bieber.

"Quand j'ai initié cette pétition, j'étais juste un gamin de 16 ans qui venait de perdre un modèle et un héros. J'ai utilisé ce moyen pour faire face à ce décès que je pleure. Mon objectif initial était d'obtenir seulement 100 signatures", a écrit sur la page d'accueil Nick Moghtader, qui réside à Vancouver.

Depuis 1969 le logo de la NBA contient la même célèbre silhouette blanche en train de dribbler, inspirée de Jerry West, une autre légende des Lakers. Lorsqu'il fut plus tard directeur général de L.A., c'est lui qui eu le nez fin en choisissant Bryant, alors âgé de 17 ans, à la draft de 1996.

En vingt ans sous le maillot pourpre et or, ce dernier remportera cinq titres de champion NBA et entrera dans le club fermé des sept joueurs à avoir dépassé les 30 000 points en carrière. Des accomplissements qui ont font un des plus grands joueurs de l'histoire du basket.

Kobe Bryant, 41 ans, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes ont péri dimanche matin dans l’écrasement d'un hélicoptère au nord-ouest de Los Angeles. Une tragédie qui continue de secouer le monde du sport.